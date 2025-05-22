Місцеві мешканці хвилюються та обговорюють тему подорожчання проїзду в Київській області, тож розповідаємо, кому і до чого варто готуватися.

Подорожчання проїзду в Київській області стало не дуже приємною новиною для мешканців Фастова, повідомляє Politeka.

З початку травня ціна за одну поїздку в міському транспорті зросла до 15 гривень. У міськраді пояснюють подорожчання проїзду в Київській області як вимушений крок, щоб уникнути зупинки громадського транспорту. Перевізники більше не витримували фінансового навантаження і тариф потребував перегляду.

Офіційне рішення було ухвалене виконавчим комітетом Фастівської міської ради і оприлюднене на сайті міськради. Там вказано, що зміна тарифу відбулася у межах чинного законодавства і методики, затвердженої Міністерством транспорту.

Головною причиною такого кроку є суттєве зростання витрат. Пальне, обслуговування, ремонт і деталі виросли в ціні настільки, що старий тариф не дозволяв тримати транспорт на ходу.

Посадовці наголошують, що подорожчання проїзду в Київській області було єдиною альтернативою повному колапсу маршрутної мережі. Реакція людей виявилася змішаною. Частина мешканців розуміє, що інфляція і загальне зростання цін неминуче тягнуть за собою й такі кроки.

Інші ж обурюються, бо не бачать жодних покращень у сервісі. Скаржаться на переповнені маршрутки, нестачу транспорту у вечірні години і загальний стан автобусів.

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