Местные жители волнуются и обсуждают тему подорожания проезда в Киевской области, поэтому рассказываем, кому и к чему следует готовиться.

Подорожание проезда в Киевской области стало не очень приятной новостью для жителей Фастова, сообщает Politeka.

С начала мая цена за одну поездку в городском транспорте выросла до 15 гривен. В горсовете объясняют подорожание проезда в Киевской области как вынужденный шаг, чтобы избежать остановки общественного транспорта. Перевозчики больше не выдерживали финансовой нагрузки и тариф нуждался в пересмотре.

Официальное решение было принято исполнительным комитетом Фастовского городского совета и обнародовано на сайте горсовета. Там указано, что изменение тарифа произошло в рамках действующего законодательства и методики, утвержденной Министерством транспорта.

Главной причиной такого шага является существенный рост издержек. Горючее, обслуживание, ремонт и детали выросли в цене настолько, что старый тариф не позволял держать транспорт на ходу.

Чиновники отмечают, что подорожание проезда в Киевской области было единственной альтернативой полному коллапсу маршрутной сети. Реакция людей оказалась смешанной. Часть жителей понимает, что инфляция и общий рост цен неизбежно влекут и такие шаги.

Другие же возмущаются, потому что не видят никаких улучшений в сервисе. Жалуются на переполненные маршрутки, нехватку транспорта в вечерние часы и общее состояние автобусов.

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