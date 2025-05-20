Синоптики порадували свіжим прогнозом погоди для Києва та області на середу, 21 травня 2025 року, повідомляє Politeka.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, в середу над територією України буде формуватися поле підвищеного атмосферного тиску, через що хмарність зменшиться, а сонце зможе принести довгоочікуване потепління.
У Києві та області прогноз погоди на 21 травня перебачає мінливу хмарність, взагалі без опадів.
Вітер протягом доби очікується північно-західного напрямку, помірний, швидкістю від пʼяти до десяти метрів за секунду, пише Politeka.
По області температура в нічні години становитиме +6+11 градусів, а в денні сонечко прогріє повітря до +19+24. У Києві, відповідно до прогнозу погоди на 21 травня, очікується вночі +9+11 тепла, а вдень максимум до +22+24.
Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що за даними вчених, ідеальна температура повітря для людського організму в районі +17+24 градусів, і саме такою вона буде по території України в середу, тому в цей день варто обовʼязково погуляти на природі чи хоча б просто пройтися.
За словами синоптика, у столиці протягом дня передбачаються комфортні +22 тепла, а істотні опади малоймовірні. Дощі можливі лише в західних, центральних і східних регіонах.
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