Києву та області прогноз погоди на середу, 21 травня 2025 року, обіцяє довгоочікуване потепління та відсутність опадів.

Синоптики порадували свіжим прогнозом погоди для Києва та області на середу, 21 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в середу над територією України буде формуватися поле підвищеного атмосферного тиску, через що хмарність зменшиться, а сонце зможе принести довгоочікуване потепління.

У Києві та області прогноз погоди на 21 травня перебачає мінливу хмарність, взагалі без опадів.

Вітер протягом доби очікується північно-західного напрямку, помірний, швидкістю від пʼяти до десяти метрів за секунду, пише Politeka.

По області температура в нічні години становитиме +6+11 градусів, а в денні сонечко прогріє повітря до +19+24. У Києві, відповідно до прогнозу погоди на 21 травня, очікується вночі +9+11 тепла, а вдень максимум до +22+24.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що за даними вчених, ідеальна температура повітря для людського організму в районі +17+24 градусів, і саме такою вона буде по території України в середу, тому в цей день варто обовʼязково погуляти на природі чи хоча б просто пройтися.

За словами синоптика, у столиці протягом дня передбачаються комфортні +22 тепла, а істотні опади малоймовірні. Дощі можливі лише в західних, центральних і східних регіонах.

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