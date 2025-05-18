Прогноз погоди у Києві на тиждень з 19 по 25 травня обіцяє зміни, як розповіли синоптики.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 19 по 25 травня та розповіли, чого чекати наступної неділі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 19 по 25 травня. Тиждень у столиці розпочнеться з прохолодної погоди. У понеділок, 19-ого числа: ясно буде весь день, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +9 до +17°C.

Вівторок, 20.05: очікується хмарність, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Без опадів. Денна температура сягне +19°C.

У середу, 21.05: прогнозують потепління та температуру в межах від +11 до +21°C. Уведь день протримається сонце, яке даруватиме тепло.

У четвер, 22.05: синоптики обіцяють від 12 до 23 градусів зі знаком "+". Цей день порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня все зміниться та буде похмуро до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ.

В п'ятницю 23-ого: протягом усього дня погода протримається похмурою. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Стопчики термометрів піднімуться до +21 градусів.

В суботу 24-ого числа: трішки похолодає. Температура протримається на рівні +17 градусів. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Неділя 25-ого: хмар на небі не станеться тільки вночі, а з ранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Протримається +11 до +20. Отже прогноз погоди у Києві на тиждень з 19 по 25 травня обіцяє погодні перепади та сюрпризи.

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