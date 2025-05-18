Прогноз погоды в Киеве на неделю с 19 по 25 мая обещает изменения, как рассказали синоптики.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 19 по 25 мая и рассказали, чего ждать в следующее воскресенье, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 19 по 25 мая. Неделя в столице начнется с прохладной погоды. В понедельник, 19-ое число: ясно будет весь день, осадков не предполагается. Столбики термометров будут колебаться от +9 до +17°C.

Вторник, 20:05: ожидается облачность, которая утром прояснится, а днем все снова повторится. Без осадков. Днем 19°C.

В среду, 21.05: прогнозируют потепление и температуру в пределах от +11 до +21°C. В день продержится солнце, которое будет дарить тепло.

В четверг, 22.05: синоптики обещают от 12 до 23 градусов со знаком "+". Этот день порадует безоблачным утром, но уже к середине дня все изменится и будет пасмурно до самого конці суток. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь.

В пятницу 23-го: на протяжении всего дня продержится пасмурная пора. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Стопчики термометров поднимутся до +21 градусов.

В субботу 24-го числа: немного похолодает. Температура продержится на уровне +17 градусов. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

Воскресенье двадцать пятого: облаков на небе не произойдет только ночью, а с утра и до самого вечера будет сохраняться пасмурное небо. Без осадков. Продержится +11 до +20. Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю с 19 по 25 мая обещает погодные перепады и сюрпризы.

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