Киеву и области прогноз погоды на среду, 21 мая 2025 года, обещает долгожданное потепление и отсутствие осадков.

Синоптики обрадовали свежим прогнозом погоды для Киева и области на среду, 21 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в среду над территорией Украины будет формироваться поле повышенного атмосферного давления, в результате чего облачность уменьшится, а солнце сможет принести долгожданное потепление.

В Киеве и области прогноз погоды на 21 мая предусматривает переменную облачность, без осадков.

Ветер в течение суток ожидается северо-западного направления, умеренный, скоростью от пяти до десяти метров в секунду, пишет Politeka.

По области температура в ночные часы составит +6+11 градусов, а в дневные часы солнце прогреет воздух до +19+24. В Киеве, согласно прогнозу погоды на 21 мая, ожидается ночью +9+11 тепла, а днем ​​максимум до +22+24.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что по данным ученых, идеальная температура воздуха для человеческого организма в районе +17+24 градусов, и именно такой она будет по территории Украины в среду, поэтому в этот день стоит обязательно погулять на природе или хотя бы просто пройтись.

По словам синоптика, в столице в течение дня предполагаются комфортные +22 тепла, а существенные осадки маловероятны. Дожди возможны только в западных, центральных и восточных регионах.

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