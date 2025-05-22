Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Одесі на 23 травня та розповіли все про цей день.

Прогноз погоди в Одесі на 23 травня попереджає про похмурий і дощовий день, повідомляє Politeka.

Протягом доби небо буде затягнуте хмарами, особливо у другій половині. Зранку до полудня опадів не передбачається, але після обіду можливий дощ, який до вечора має припинитися. Температура повітря протягом дня буде коливатися в межах +13…+19°C, найтепліше — близько 15:00. Вологість повітря залишатиметься досить високою, у середньому на рівні 70–80%, що разом із похмурістю створить відчуття прохолоди.

Атмосферний тиск стабільний — близько 755–756 мм рт. ст., вітер помірний, до 4,2 м/с у ранкові години. Ймовірність опадів найвища після 12:00, коли вона досягне 25%, що і свідчить про можливий дощовий період у другій половині дня. Схід сонця очікується о 05:15, а захід — о 20:33.

За спостереженнями синоптиків, найтепліше 23 травня в Одесі було у 1983 році — +30°C, а найхолодніше — у 1917 році, лише +2°C. У народі цей день відомий під назвою Семик — день, коли «земля іменинниця», і працювати на ній не можна. Наші пращури збирали трави, вірячи в їхню цілющу силу, і вважали: якщо день прохолодний, то буде багатий врожай.

Загалом, прогноз погоди в Одесі на 23 травня свідчить про змінні атмосферні умови, тому варто мати при собі парасольку, особливо в другій половині дня.

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