Синоптики уже опубликовали прогноз погоды в Одессе на 23 мая и рассказали все об этом дне.

Прогноз погоды в Одессе на 23 мая предупреждает о пасмурном и дождливом дне, сообщает Politeka.

В течение суток небо будет затянуто облаками, особенно во второй половине. Утром до полудня осадков не ожидается, но после обеда возможен дождь, который к вечеру должен прекратиться. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +13…+19°C, теплее всего — около 15:00. Влажность воздуха будет оставаться достаточно высокой, в среднем на уровне 70–80%, что вместе с угрюмостью создаст ощущение прохлады.

Атмосферное давление стабильное - около 755-756 мм рт. ст., ветер умеренный, до 4,2 м/с в утренние часы. Вероятность осадков высока после 12:00, когда она достигнет 25%, что и свидетельствует о возможном дождливом периоде во второй половине дня. Восход ожидается в 05:15, а закат - в 20:33.

По наблюдениям синоптиков, теплее всего 23 мая в Одессе было в 1983 году — +30°C, а самое холодное — в 1917 году, только +2°C. В народе этот день известен под названием Семик – день, когда «земля именинница», и работать на ней нельзя. Наши предки приметили, если в этот день мороз, то весна будет холодной.

В целом прогноз погоды в Одессе на 23 мая свидетельствует о сменных атмосферных условиях, поэтому стоит иметь при себе зонтик, особенно во второй половине дня.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены