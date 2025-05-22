Підвищення тарифів на газ в Одесі відбулося вже у травні і торкнеться всіх мешканців міста.

Підвищення тарифів на газ в Одесі з 1 травня 2025 року торкнеться багатьох мешканців міста, повідомляє Politeka.

Причина — запровадження окремої плати за розподіл та технічне обслуговування газових мереж.

Таку інформацію надають у компанії «Газмережі», наголосивши, що нові нарахування з’являться у вигляді окремої, так званої третьої платіжки за газ.

Згідно з роз’ясненням від компаії, нова платіжка покриває витрати на перевірку технічного стану мереж та газового обладнання у багатоквартирних будинках. Це важливо для запобігання аваріям та забезпечення стабільної роботи систем газопостачання. Фахівці підкреслюють: саме ці перевірки дозволяють уникати надзвичайних ситуацій, особливо в старих будинках, де газові комунікації зношені.

Частота перевірок залежить від віку будинку: для новобудов (до 25 років) — раз на 5 років, для старших — раз на 3 роки. Витрати на обслуговування рівномірно розподілять між мешканцями, незалежно від обсягів споживання газу.

Мешканці Одеси вже в травні побачать нову статтю в платіжках, що, відповідно, збільшить загальну суму до оплати. Отже, підвищення тарифів на газ в Одесі торкнеться не лише ціни за кубометр, а й додаткових витрат на безпечну експлуатацію системи.

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