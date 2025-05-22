Повышение тарифов на газ в Одессе произошло уже в мае и коснется всех жителей города.

Повышение тарифов на газ в Одессе с 1 мая 2025 коснется многих жителей города, сообщает Politeka.

Причина – введение отдельной платы за распределение и техническое обслуживание газовых сетей.

Такую информацию предоставляют в компании « Газсети », подчеркнув, что новые начисления появятся в виде отдельной, так называемой, третьей платежки за газ.

Согласно разъяснению от компании, новая платежка покрывает расходы на проверку технического состояния сетей и газового оборудования в многоквартирных домах. Это важно для предотвращения аварий и обеспечения стабильной работы систем газоснабжения. Специалисты подчеркивают, что именно эти проверки позволяют избегать чрезвычайных ситуаций, особенно в старых домах, где газовые коммуникации изношены.

Частота проверок зависит от возраста дома: для новостроек (до 25 лет) – раз в 5 лет, для старших – раз в 3 года. Расходы по обслуживанию равномерно распределят между жильцами, независимо от объемов потребления газа.

Жители Одессы уже в мае увидят новую статью в платежках, что соответственно увеличит общую сумму к оплате. Следовательно, повышение тарифов на газ в Одессе коснется не только цен на кубометр, но и дополнительных затрат на безопасную эксплуатацию системы.

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