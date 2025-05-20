Подорожчання проїзду на Одещині вже дає про себе знати не лише в приватних та дружніх розмовах, а й у щоденних витратах.

Подорожчання проїзду на Одещині особливо відчули мешканці Чорноморська, повідомляє Politeka.

Причини подорожчання проїзду на Одещині цілком передбачувані, адже транспортна система потребує підтримки, а економічна ситуація змушує ухвалювати непопулярні рішення.

Поки в облцентрі тарифи залишилися без змін, інші міста регіону вже перейшли на нові розцінки. За поїздку у трамваї чи тролейбусі в обласному центрі треба викласти 15 гривень. Маршрутки в межах міста коштують 20. Якщо потрібно дістатися до 6-го кілометра Овідіопольської дороги, доведеться заплатити всі 40 грн.

А от №67 і №68 до Південного обійдуться вже в 70. Проїзні квитки теж підскочили у вартості. Для учнів один вид обійдеться в 120 грн на місяць, обидва – 160. Для студентів – 240 та 340 відповідно. Звичайним пасажирам місячний проїзний коштує 420 або 567. А службові – 630 або 756, залежно від кількості видів транспорту.

Ще один момент, який варто враховувати – паркування. Вартість однієї години в облцентрі становить 30 грн. Якщо ж хтось часто залишає авто в центрі, можливо варто замислитись над абонементом. Він коштує 2500 на місяць або 28000 на рік.

Подорожчання проїзду на Одещині торкнулося і Чорноморська. У маршрутках №1, №4 та №15 тепер доводиться платити 18 гривень. До Олександрівки вартість зросла до 20, а до Малодолинського – до 21.

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