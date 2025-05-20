Подорожание проезда в Одесской области уже дает о себе знать не только в частных и дружеских разговорах, но и в ежедневных расходах.

Подорожание проезда в Одесской области особенно почувствовали жители Черноморска, сообщает Politeka.

Причины подорожания проезда в Одесской области вполне предсказуемы, ведь транспортная система нуждается в поддержке, а экономическая ситуация заставляет принимать непопулярные решения.

Пока в облцентре тарифы остались прежними, другие города региона уже перешли на новые расценки. За поездку в трамвае или троллейбусе в областном центре нужно выложить 15 гривен. Маршрутки в черте города стоят 20. Если нужно добраться до 6-го километра Овидиопольской дороги, придется заплатить все 40 грн.

А вот №67 и №68 в Южный обойдутся уже в 70. Проездные билеты тоже подскочили в стоимости. Для учащихся один вид обойдется в 120 грн в месяц, оба – 160. Для студентов – 240 и 340 соответственно. Обычным пассажирам месячный проездной стоит 420 или 567. А служебные – 630 или 756 в зависимости от количества видов транспорта.

Еще один момент, который следует учитывать – парковка. Стоимость одного часа в облцентре составляет 30 грн. Если же кто-то часто оставляет авто в центре, возможно, стоит задуматься над абонементом. Он стоит 2500 в месяц или 28000 в год.

Подорожание проезда в Одесской области коснулось и Черноморска. В маршрутках №1, №4 и №15 теперь придется платить 18 гривен. До Александровки стоимость выросла до 20, а до Малодолынского – до 21.

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