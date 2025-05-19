Про підвищення тарифів на газ в Одесі містяни дізналися уже з 1 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За інформацією Газмережі, уже цього місяця одесити почнуть отримувати додаткову платіжку за технічне обслуговування будинкових газових мереж.

Це нововведення стосується всіх багатоквартирних будинків і впливає на розмір щомісячних витрат на комунальні послуги.

Йдеться про так звану третю платіжку за газ, яка не замінює, а доповнює вже наявні – за споживання блакитного палива та його розподіл. У нову плату входить обстеження і перевірка технічного стану газопроводів та обладнання у житлових будинках. Фахівці наголошують, що це — обов'язковий захід безпеки, адже справність мереж дозволяє уникнути аварій і витоків.

Періодичність таких перевірок залежить від віку будинку. Якщо будівлі менше 25 років — огляд здійснюють один раз на п’ять років, якщо більше — раз на три роки. Тож навіть якщо перевірка відбудеться не одразу, мешканці вже у травні отримуватимуть рахунки на нову послугу.

Підвищення тарифів на газ в Одесі викликало занепокоєння серед багатьох споживачів, адже це додаткове фінансове навантаження на домогосподарства. Проте представники «Газмереж» підкреслюють, що обслуговування системи — ключ до її стабільної та безпечної роботи.

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