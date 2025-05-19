О повышении тарифов на газ в Одессе горожане узнали с 1 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По информации Газсети, уже в этом месяце одесситы начнут получать дополнительную платежку за техническое обслуживание домовых газовых сетей.

Это нововведение касается всех многоквартирных домов и влияет на ежемесячные расходы на коммунальные услуги.

Речь идет о так называемой третьей платежке за газ, которая не заменяет, а дополняет уже имеющиеся – за потребление голубого топлива и его распределение. В новой плате входит обследование и проверка технического состояния газопроводов и оборудования в жилых домах. Специалисты отмечают, что это обязательная мера безопасности, ведь исправность сетей позволяет избежать аварий и утечек.

Периодичность подобных проверок зависит от возраста дома. Если здания менее 25 лет – осмотр осуществляют один раз в пять лет, если больше – раз в три года. Так что даже если проверка состоится не сразу, жители уже в мае будут получать счета на новую услугу.

Повышение тарифов на газ в Одессе вызвало беспокойство среди многих потребителей, ведь это дополнительная финансовая нагрузка на домохозяйства. Однако представители «Газсетей» подчеркивают, что обслуживание системы – ключ к ее стабильной и безопасной работе.

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