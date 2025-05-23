Підвищення тарифів на газ у Полтаві не станеться, проте з'явиться нова платіжка.

Підвищення тарифів на газ у Полтаві не відбудеться у червні, проте частині мешканців надійде нова платіжка, тому доведеться платити більше, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що це таке та скільки потрібно платити.

У червні 2025 року підвищення тарифів на газ у Полтаві не буде, проте прийде третя квитанція — цього разу за технічне обслуговування мереж. Попри те, що тарифний план на саме паливо залишився стабільним, загальна сума у платіжці зросте. Йдеться про періодичну оплату за перевірку газового обладнання, яка виставляється раз на три або п’ять років залежно від віку будинку:

якщо будинку понад 25 років — платіж надходить раз на 3 роки;

якщо менше 25 років — раз на 5 років.

Що впливає на суму?

Розмір цього платежу визначається окремо для кожного регіону. На його формування впливають кілька технічних чинників, зокрема:

протяжність внутрішньобудинкових газопроводів;

кількість з’єднань (муфт);

кількість запірної арматури (кранів);

загальний стан системи.

Загальні витрати на обслуговування ділять на кількість зареєстрованих мешканців у будинку — таким чином формується індивідуальна сума для кожного домогосподарства.

Скільки доведеться заплатити?

У 2025 році вартість технічного обслуговування коливатиметься від приблизно 100 до 1000 гривень. Подібні тарифи очікуються і в інших областях. Графіки перевірок та технічного обслуговування можна знайти на офіційних сайтах регіональних філій «Газмереж».

Ціна на блакитне паливо залишається стабільною

Представники ГК «Нафтогаз України» наголошують: підвищення тарифів на газ у Полтаві не станеться. Більшість побутових споживачів продовжать платити 7,96 грн за кубометр, тобто за ціною, встановленою ще до початку повномасштабного вторгнення.

Ця вартість залишатиметься фіксованою щонайменше до завершення воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування. У «Нафтогазі» заспокоюють: жодних раптових змін для споживачів не передбачено.

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