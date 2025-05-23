Повышение тарифов на газ в Полтаве не произойдет, однако появится новая платежка.

Повышение тарифов на газ в Полтаве не состоится в июне, однако часть жителей поступит новая платежка, поэтому придется платить больше, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что это такое и сколько нужно платить.

В июне 2025 года повышения тарифов на газ в Полтаве не будет, однако, придет третья квитанция — на этот раз за техническое обслуживание сетей. Несмотря на то, что тарифный план на топливо остался стабильным, общая сумма в платежке вырастет. Речь идет о периодической оплате за проверку газового оборудования, которая выставляется раз в три или пять лет в зависимости от возраста дома:

если дому более 25 лет — платеж поступает раз в 3 года;

если меньше 25 лет – раз в 5 лет.

Что влияет на сумму?

Размер этого платежа определяется отдельно для каждого региона. На его формирование влияют несколько технических факторов, в частности:

протяженность внутридомовых газопроводов;

количество соединений (муфт);

количество запорной арматуры (кранов);

общее состояние системы

Общие расходы на обслуживание делят на количество зарегистрированных жильцов дома – таким образом формируется индивидуальная сумма для каждого домохозяйства.

Сколько придется заплатить?

В 2025 году стоимость технического обслуживания будет колебаться от примерно 100 до 1000 гривен. Подобные тарифы ожидаются и в других областях. Графики проверок и технического обслуживания можно найти на официальных сайтах региональных отделений «Газсетей».

Цена на голубое топливо остается стабильной

Представители ГК «Нафтогаз Украины» подчеркивают: повышение тарифов на газ в Полтаве не произойдет. Большинство бытовых потребителей продолжат платить 7,96 грн. за кубометр, то есть по цене, установленной еще до начала полномасштабного вторжения.

Эта стоимость будет оставаться фиксированной как минимум до завершения военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. В «Нефтегазе» успокаивают: никаких внезапных изменений для потребителей не предусмотрено.

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