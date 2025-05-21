Обмеження руху транспорту в Харкові стосуватиметься лише окремої ділянки дороги, торкнуться зміни також і області, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що відомо.
У районі будинку №28 на вулиці Чорноглазівській тимчасово обмежено рух транспорту в Харкові. Обмеження діятиме до 13 червня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі.
Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, проїзд автотранспорту забезпечено вільною від ремонтних робіт смугою пересування.
До того ж до середини червня у Харкові на вулиці Клочківській заборонений проїзд будь-якого транспорту. Заборона та обмеження для водіїів пов'язана з проведенням ремонтних робіт на газопроводі на вулиці Клочківській, біля будинку №336.
У Харківській області тимчасово обмежать рух транспорту через капітальний ремонт мосту на автодорозі державного значення Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка (на відрізку км 79+580). У зв’язку з цим проїзд на зазначеній ділянці буде повністю закритий.
Для об’їзду облаштовано тимчасовий маршрут, який проходить через:
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місцеву дорогу С-211131 (під’їзд до села Вербівка);
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обласну дорогу О-2110103 (Балаклія – Яковенкове).
Правоохоронці закликають водіїв за можливості утриматися від поїздок у цьому напрямку та заздалегідь планувати свій маршрут із урахуванням об’їзних шляхів. Особливу увагу варто звернути на тимчасові схеми організації шляху.
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