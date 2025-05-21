Ограничение движения транспорта в Харьковской области будет касаться только отдельного участка дороги, поэтому стоит знать об этом раньше времени.

Ограничение движения транспорта в Харькове будет касаться только отдельного участка дороги, коснутся изменения также области, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

В районе дома №28 по улице Черноглазовской временно ограничено движение транспорта в Харькове. Ограничения будут действовать до 13 июня в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе.

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, проезд автотранспорта обеспечен свободной от ремонтных работ полосой передвижения.

К тому же к середине июня в Харькове на улице Клочковской запрещен проезд любого транспорта. Запрет и ограничение для водителей связано с проведением ремонтных работ на газопроводе по улице Клочковской, возле дома №336.

В Харьковской области временно ограничат движение транспорта из-за капитального ремонта моста на автодороге государственного значения Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (на отрезке км 79+580). В этой связи проезд на указанном участке будет полностью закрыт.

Для объезда установлен временный маршрут, который проходит через:

местную дорогу С-211131 (подъезд к селу Вербовка);

областную дорогу О-2110103 (Балаклия – Яковенково).

Правоохранители призывают водителей по возможности удержаться от поездок в этом направлении и заранее планировать свой маршрут с учетом объездных путей. Особое внимание следует обратить на временные схемы организации пути.

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