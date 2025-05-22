У Запоріжжі продовжують надавати безкоштовне житло для ВПО, адже люди, які опинилися в складних життєвих обставинах потребують підтримки.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі стає реальним шансом на спокій і стабільність для тих, хто змушений був покинути рідну домівку через війну, повідомляє Politeka.

Місцеві жителі продовжують проявляти ініціативу та готовність допомагати, відкриваючи двері своїх осель для переселенців. Кілька пропозицій з'явилося на платформі OLX.

Одна з мешканок облцентру готова прийняти дівчину з дитиною або без у власну чотирикімнатну квартиру. Вона пропонує одну чи дві кімнати, але просить про невеличку допомогу з доглядом за її шестирічним сином, поки сама працює.

Є й інший варіант, де надають безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі. У центрі власник приватного будинку на ім’я Юрій пропонує проживання для фахівця з автосправи або ремонту холодильників. Будинок просторий, має три кімнати, усі необхідні зручності, сад і город.

Це чудова нагода для людини, яка хоче не лише мати дах над головою, а й знайти можливість працювати і облаштуватися на новому місці. Ще одна пропозиція стосується окремої кімнати у квартирі. Вона доступна для жінки або дівчини, з дитиною або без. Там є усе для комфортного життя: інтернет, телевізор, кондиціонер, пральна машина, комп’ютер і додаткове ліжко для дитини.

Жити доведеться разом з власником, але всі побутові умови вже створені, включно з гарячою водою і світлом. Тож безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі - це не тільки про стіни і дах над головою. Це про людей, які готові ділитися, розуміти і допомагати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Допомога на оренду житла в Запоріжжі: як взяти участь у проєкті

Також Politeka писала, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Подорожчання хліба у Запоріжжі: цінники на популярний продукт помітно змінилися