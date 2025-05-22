В Запорожье продолжают предоставлять бесплатное жилье для ВПЛ, ведь люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, нуждаются в поддержке.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье становится реальным шансом на покой и стабильность для тех, кто вынужден был покинуть родительский дом из-за войны, сообщает Politeka.

Местные жители продолжают проявлять инициативу и готовность помогать, открывая двери своих домов для переселенцев. Несколько предложений появилось на платформе OLX.

Одна из жительниц облцентра готова принять девушку с ребенком или без собственной четырехкомнатной квартиры. Она предлагает одну или две комнаты, но просит о небольшой помощи с уходом за ее шестилетним сыном, пока сама работает.

Есть и другой вариант, где предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье. В центре владелец частного дома по имени Юрий предлагает проживание для специалиста по автоделу или ремонту холодильников. Дом просторный, имеет три комнаты, все необходимые удобства, сад и огород.

Это прекрасная возможность для человека, который хочет не только иметь крышу над головой, но и найти возможность работать и обустроиться на новом месте. Еще одно предложение касается отдельной комнаты в квартире. Она доступна для женщины или девушки, с ребенком или без. Там есть все для комфортной жизни: интернет, телевизор, кондиционер, стиральная машина, компьютер и дополнительная кровать для ребенка.

Жить придется вместе с владельцем, но все бытовые условия уже созданы, включая горячую воду и свет. Так что бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье - это не только о стенах и крыше над головой. Это о людях, которые готовы делиться, понимать и помогать.

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