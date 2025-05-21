У 2025 році внутрішньо переміщені особи та громадяни, які повернулися з-за кордону, можуть розраховувати на допомогу на оренду житла в Запоріжжі від УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Така підтримка в Запоріжжі та ще п’яти областях України (Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Києві) реалізується у партнерстві з благодійним фондом «Право на захист».

Програма передбачає покриття витрат на оренду протягом шести місяців. Її учасниками можуть стати ВПО та особи, які повернулися до України й нині мешкають у місцях тимчасового перебування або під загрозою виселення. До переліку таких МТП входять заклади, не пристосовані до довготривалого проживання — школи, садки, медичні установи, модульні містечка тощо.

Також на підтримку можуть претендувати родини, які орендують домвіку в незадовільних умовах або ризикують її втратити. Обов’язкова умова участі — ніхто з членів родини не має бути учасником інших програм грошової підтримки чи отримувачем субсидій.

Фінансування здійснюється через цифровий гаманець Vibrant у доларах США. Повідомлення про виплату надходить SMS-повідомленням разом із посиланням для встановлення додатку.

Зареєструватися для отримання допомоги на оренду житла в Запоріжжі можна онлайн — за відповідною формою.

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