У украинцев есть возможность получить финансовую помощь на аренду жилья в Запорожье.

В 2025 году внутренне перемещенные лица и вернувшиеся из-за рубежа граждане могут рассчитывать на помощь на аренду жилья в Запорожье от УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Такая поддержка в Запорожье и еще в пяти областях Украины (Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киеве) реализуется в партнерстве с благотворительным фондом «Право на защиту».

Программа предусматривает покрытие расходов по аренде в течение шести месяцев. Ее участниками могут стать ВПЛ и лица, вернувшиеся в Украину и ныне проживающие в местах временного пребывания или под угрозой выселения. В число таких МТП входят заведения, не приспособленные к длительному проживанию — школы, сады, медицинские учреждения, модульные городки и т.д.

Также в поддержку могут претендовать семьи, арендующие домик в неудовлетворительных условиях или рискующие ее потерять. Обязательно условие участия — никто из членов семьи не должен быть участником других программ денежной поддержки или получателем субсидий.

Финансирование осуществляется через цифровой кошелек Vibrant в долларах США. Уведомление о выплате поступает SMS-сообщением вместе со ссылкой для установки приложения.

Зарегистрироваться для получения пособия по аренде жилья в Запорожье можно онлайн – по соответствующей форме.

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