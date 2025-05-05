Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти зокрема в центрі міста та через організовані тимчасові поселення.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі наразі пропонують як приватні особи, так і офіційні установи, повідомляє Politeka.

Громадяни, які були змушені покинути свої домівки через війну, можуть тимчасово оселитися у місті, скориставшись кількома доступними варіантами.

Зокрема, одна з мешканок міста надає кімнату або дві в чотирикімнатній квартирі дівчині з дитиною або без — в обмін на допомогу з доглядом за її 6-річним сином під час роботи. Також в центрі міста доступне тимчасове житло з базовими умовами: тепло, вода, душ, туалет, двоярусні ліжка, зона прийому їжі, пральна машина.

Окремий варіант — оренда будинку у районі Набережної магістралі. Будинок має три кімнати, сад, город і всі зручності. Власник шукає автослюсаря або майстра з ремонту холодильного обладнання. Деталі — за номером 068 0505468 (Юрій).

Серед організованих центрів найбільший — Запорізький медичний фаховий коледж (Оріхівське шосе, 14), де доступні 36 вільних місць. Для реєстрації звертайтеся до Оксани Гладиш: (067) 717-43-33.

Ще один варіант — поселення у Будинку культури «Допомога нації» (вул. Харчова, 5). Запис здійснює Олександр Шульга: (098) 492-00-98.