Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі, то є безліч варіантів.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі продовжує залишатися актуальною підтримкою для тих, хто шукає тимчасове або постійне помешкання, повідомляє Politeka.

У місті та передмісті з’явилися нові пропозиції для жінок із дітьми, фахівців та родин, готових до проживання з виконанням нескладних обов’язків.

Зокрема, в центрі міста в районі Набережної магістралі пропонують цегляний будинок із трьома кімнатами, зручностями, садом та городом. Господар шукає автослюсаря або майстра з ремонту холодильного обладнання — проживання надається безкоштовно за умови фахової зайнятості.

Ще одне оголошення стосується безоплатного житла для жінки з дитиною. У будинку — дві кімнати, окрема кухня, вода, газ, бойлер, меблі. Комунальні послуги оплачувати не потрібно. У разі допомоги по дому надається харчування, засоби гігієни та підгузки. Головна умова — добросовісне ставлення.

Крім того, одне з підприємств у районі Нікопольського повороту (Бабурка) шукає охоронця або подружжя для цілодобового проживання на території. За домівку платити не потрібно, всі деталі — за телефоном.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі — це не лише дах над головою, а й можливість почати життя в нових умовах із підтримкою небайдужих.

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