Если вы ищете бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье, то есть множество вариантов.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье продолжает оставаться актуальной поддержкой для ищущих временное или постоянное жилье, сообщает Politeka.

В городе и пригороде появились новые предложения для женщин с детьми, специалистов и семей, готовых к проживанию с исполнением несложных обязанностей.

В частности, в центре города в районе Набережной магистрали предлагают кирпичный дом с тремя комнатами, удобствами, садом и огородом. Хозяин ищет автослесаря ​​или мастера по ремонту холодильного оборудования - проживание предоставляется бесплатно при профессиональной занятости.

Еще одно объявление касается дома для женщины с ребенком. В доме две комнаты, отдельная кухня, вода, газ, бойлер, мебель. Коммунальные услуги оплачивать не нужно. В случае пособия по дому предоставляется питание, средства гигиены и подгузники. Главное условие – добросовестное отношение.

Кроме того, одно из предприятий в районе Никопольского поворота (Бабурка) ищет охранника или супругов для круглосуточного проживания на территории. За дом платить не нужно, все детали – по телефону.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье — это не только крыша над головой, но возможность начать жизнь в новых условиях с поддержкой неравнодушных.

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