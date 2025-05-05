Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье продолжает оставаться актуальной поддержкой для ищущих временное или постоянное жилье, сообщает Politeka.
В городе и пригороде появились новые предложения для женщин с детьми, специалистов и семей, готовых к проживанию с исполнением несложных обязанностей.
В частности, в центре города в районе Набережной магистрали предлагают кирпичный дом с тремя комнатами, удобствами, садом и огородом. Хозяин ищет автослесаря или мастера по ремонту холодильного оборудования - проживание предоставляется бесплатно при профессиональной занятости.
Еще одно объявление касается дома для женщины с ребенком. В доме две комнаты, отдельная кухня, вода, газ, бойлер, мебель. Коммунальные услуги оплачивать не нужно. В случае пособия по дому предоставляется питание, средства гигиены и подгузники. Главное условие – добросовестное отношение.
Кроме того, одно из предприятий в районе Никопольского поворота (Бабурка) ищет охранника или супругов для круглосуточного проживания на территории. За дом платить не нужно, все детали – по телефону.
Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье — это не только крыша над головой, но возможность начать жизнь в новых условиях с поддержкой неравнодушных.
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