Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти в центре города и через организованные временные поселения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предлагают как частные лица, так и официальные учреждения, сообщает Politeka.

Граждане, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут временно поселиться в городе, воспользовавшись несколькими доступными вариантами.

В частности, одна из жительниц города предоставляет комнату или две в четырехкомнатной квартире девушке с ребенком или без — в обмен на пособие по уходу за ее 6-летним сыном во время работы. Также в центре города доступно временное жилье с базовыми условиями: тепло, вода, душ, туалет, двухъярусная кровать, зона приема пищи, стиральная машина.

Отдельный вариант – аренда дома в районе Набережной магистрали. Дом имеет три комнаты, сад, огород и все удобства. Владелец ищет автослесаря ​​или мастера по ремонту холодильного оборудования. Детали – по номеру 068 0505468 (Юрий).

Среди организованных центров самый большой — Запорожский медицинский профессиональный колледж (Ориховское шоссе, 14), где доступно 36 свободных мест. Для регистрации обращайтесь к Оксане Гладыш: (067) 717-43-33.

Еще один вариант – поселение в Доме культуры «Помощь нации» (ул. Пищева, 5). Запись осуществляет Александр Шульга: (098) 492-00-98.