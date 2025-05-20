Відключення світла в Одеській області 21 травня є частиною планових робіт.

У зв’язку з профілактичними роботами на електромережах відбудеться відключення світла в Одеській області 21 травня, повідомляє Politeka.

Це стосується Болградської міської територіальної громади. Роботи проводитиме АТ «ДТЕК Одеські електромережі» з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям.

З 08:00 до 10:00 та повторно з 16:00 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці вулиць Шпитальної, Гранчара Дмитра, Заводської, Ізмаїльської, Калова Олександра, Перемоги, Поштової, Прусова Руслана, Училищної, пров. Шрубковського Віталія та просп. Соборного в місті Болград.

Також у зазначені проміжки світло вимикатимуть у селах Оксамитне та Тополине. У цих населених пунктах знеструмленими будуть вулиці Манулова Сергія, Молодіжна, Нова, Південна, Північна, Східна, Шкільна, пров. Новий, а також Зелена, Лиманська, Садова, Сонячна та Ялпугська.

У компанії просять мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і заздалегідь врахувати графік відключень. У разі запитань рекомендують звертатися до кол-центру ДТЕК за телефонами: (048) 705 90 90 — для стаціонарних, або (068), (095), (073) 705 90 90 — для мобільних операторів.

Відключення світла в Одеській області 21 травня — планове і тимчасове, але важливе для підвищення надійності мереж у регіоні.

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