Безкоштовне житло для ВПО в Одесі залишається одним із ключових питань для тих, хто змушений був залишити рідний дім через війну.

Складна ситуаія в країні спонукає багатьох людей надавати безкоштовне житло для ВПО в Одесі, повідомляє Politeka.

Однією з можливостей на платформі OLX є будинок в селі Шевченкове, що в Килійському районі. Тут безкоштовне житло для ВПО в Одесі передбачає лише оплату комунальних послуг. Будинок хоч і житловий, але потребує уваги. У деяких кімнатах просіли стелі.

Господар не виключає, що знадобиться ремонт, і навіть надає відео, щоби нові мешканці могли оцінити стан приміщення заздалегідь. У будинку є пічне опалення, вода в колодязі та на подвір’ї, а от туалет розташований на вулиці. Є меблі, хозприбудови, невеличкий гараж, просторий город і навіть курятник.

Поруч школа, дитсадок, магазини, нова пошта та великий парк. Шукають тут господарську родину, яка не боїться хатніх справ і зможе підтримувати лад.

Ще один варіант — помешкання у селі Розалівка Роздільнянського району. Тут безкоштовне житло для ВПО в Одесі здають за символічну плату, а також розглядають можливість викупу в майбутньому. Трикімнатне помешкання підходить для родини переселенців і пропонується на довгострокову перспективу.

А ще одна пропозиція передбачає газифіковану хатину в області. Тут готові прийняти сім’ю переселенців за умови, що вони самі подбають про оплату комунальних і порядок у господарстві. Вода є, опалення частково парове, проживання пропонують довгострокове.

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