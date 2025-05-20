Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе остается одним из ключевых вопросов для тех, кто вынужден был покинуть родной дом из-за войны.

Сложная ситуация в стране побуждает многих людей предоставлять бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, сообщает Politeka.

Одной из возможностей на платформе OLX есть дом в селе Шевченково, что в Килийском районе. Здесь бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предусматривает только оплату коммунальных услуг. Дом хоть и жилой, но требующий внимания. В некоторых комнатах просели потолки.

Хозяин не исключает, что понадобится ремонт и даже предоставляет видео, чтобы новые жильцы могли оценить состояние помещения заранее. В доме есть печное отопление, вода в колодце и во дворе, а вот туалет расположен на улице. Есть мебель, хозпристройки, небольшой гараж, просторный огород и даже курятник.

Рядом школа, детсад, магазины, новая почта и большой парк. Ищут здесь хозяйственную семью, которая не боится домашних дел и сможет поддерживать порядок.

Еще один вариант – помещение в селе Розаловка Раздельнянского района. Здесь бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе сдают за символическую плату, а также рассматривают возможность выкупа в будущем. Трехкомнатная квартира подходит для семьи переселенцев и предлагается на долгосрочную перспективу.

А еще одно предложение предусматривает газифицированную хижину в области. Здесь готовы принять семью переселенцев при условии, что они позаботятся об оплате коммунальных и порядке в хозяйстве. Вода есть, отопление частично паровое, обитание предлагают долгосрочное.

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