В связи с профилактическими работами на электросетях произойдет отключение света в Одесской области 21 мая, сообщает Politeka.

Это касается Болградской городской территориальной общины. Работы будет проводить АО «ДТЭК Одесские электросети» с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий.

С 08:00 до 10:00 и повторно с 16:00 до 18:00 без электроэнергии останутся жители улиц Шпитальной, Гранчара Дмитрия, Заводской, Измаильской, Калова Александра, Победы, Почтовой, Прусовая Руслана, Училищной, пер. Шрубковского Виталия и просп. Собор в городе Болград.

Также в указанные промежутки свет будут выключать в селах Бархатное и Тополиное. В этих населенных пунктах будут обесточены улицы Манулова Сергея, Молодежная, Новая, Южная, Северная, Восточная, Школьная, пер. Новый, а также Зеленая, Лиманская, Садовая, Солнечная и Ялпугская.

В компании просят жильцов отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее учесть график отключений. В случае вопросов рекомендуют обращаться в колл-центр ДТЭК по телефонам: (048) 705 90 90 – для стационарных, или (068), (095), (073) 705 90 90 – для мобильных операторов.

Отключение света в Одесской области 21 мая — плановое и временное, но важное для повышения надежности сетей в регионе.

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