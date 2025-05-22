Податися на гуманітарну допомогу для пенсіонерів в Дніпрі можна до вересня 2025 року.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпрі стала частиною нового проєкту HAVEN, який реалізується благодійною організацією «Карітас», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та соціально вразливих груп населення, зокрема мешканців Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Проєкт фінансується за рахунок пожертв громадян Австрії, як знак солідарності та підтримки українського народу.

У межах ініціативи HAVEN надаватиметься фіндопомога на оренду житла, тверде паливо для опалення взимку, а також підтримка у вигляді ремонту та утеплення пошкодженого внаслідок війни житла. Над реалізацією проєкту працюють регіональні осередки «Карітас Запоріжжя» та «Карітас Маріуполь».

Подати заявку можуть домогосподарства з середньомісячним доходом, що не перевищує 6318 грн, якщо вони належать до таких категорій: одинокі батьки, багатодітні родини, родини з вагітними або матерями з дітьми до 3 років, особи з інвалідністю чи серйозними захворюваннями, а також самотні люди віком 60+ без допомоги родичів.

Отже, отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Дніпрі може включати і матеріальну підтримку, і побутові ресурси для зими.

Проєкт HAVEN триватиме до вересня 2025 року. Деталі — за телефоном гарячої лінії: 0 800 336 734 (пн–пт, 09:30–16:00).

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