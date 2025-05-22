Податься на гуманитарную помощь для пенсионеров в Днепре можно до сентября 2025 года.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре стала частью нового проекта HAVEN, реализуемого благотворительной организацией «Каритас», сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и социально уязвимых групп населения, в частности, жителей Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Проект финансируется за счет пожертвований граждан Австрии как знак солидарности и поддержки украинского народа.

В рамках инициативы HAVEN будет предоставляться финпомощь на аренду жилья, твердое топливо для отопления зимой, а также поддержка в виде ремонта и утепления поврежденного в результате войны жилья. Над реализацией проекта работают региональные центры «Каритас Запорожье» и «Каритас Мариуполь».

Подать заявку могут домохозяйства со среднемесячным доходом, не превышающим 6318 грн, если они относятся к таким категориям: одинокие родители, многодетные семьи, семьи с беременными или матерями с детьми до 3 лет, лица с инвалидностью или серьезными заболеваниями, а также одинокие люди в возрасте 60+ без помощи родственников.

Следовательно, получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепре может включать и материальную поддержку и бытовые ресурсы для зимы.

Проект HAVEN продлится до сентября 2025 года. Подробности — по телефону горячей линии: 0 800 336 734 (пн–пт, 09:30–16:00).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: каких изменений ждать в платежках.

Также Politeka писала, подорожание хлеба в Днепре: какие виды выросли в цене больше всего.

Как сообщала Politeka, работа в Днепре: где готовы платить от 40 тысяч гривен.