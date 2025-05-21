Подорожчання продуктів у Вінниці спостерігається на низку популярних товарів, зекономити можливо лише за рахунок акційних пропозицій, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували цінники на низку товарів та з'ясували, чого очікувати надалі.

Цінове збільшення можна помітити на так званий "борщовий набір". Травневий аналіз цін на продукти харчування засвідчив різке подорожчання ключових інгредієнтів українського раціону: індекс борщу за місяць зріс на 19%, а в річному вимірі — вже на 52%, сягнувши рекордних 222 гривень.

Найбільший стрибок цін зафіксовано серед овочів. Зокрема, ріпчаста цибуля подорожчала на 82% лише за один місяць і тепер коштує майже 30 гривень за кілограм — удвічі більше, ніж у травні торік. Не менш вражає динаміка цін на капусту — 72,5 гривні за кілограм, що означає зростання на 42% за місяць і на понад 437% у порівнянні з минулим роком. Проте Еко-маркет пропонує купити її за знаижкою — 54,90.

Фахівці Українського клубу аграрного бізнесу пояснюють ситуацію критичним вичерпанням торішніх запасів і затримками з надходженням нового врожаю на ринок. Експерти очікують, що подорожчання продуктів у Вінниці продовжиться щонайменше до середини літа.

Крім того, експерти кажуть, що внаслідок тривалої прохолодної весни з неодноразовим падінням температур нижче за нуль ранні овочі з'являться на ринку із запізненням на місяць. Відповідно, тоді й очікуватимемо зниження цін.

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