Подорожание продуктов в Виннице наблюдается на ряде популярных товаров, сэкономить возможно только за счет акционных предложений, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали ценники на ряд товаров и выяснили, чего ждать в дальнейшем.

Ценовое увеличение можно заметить на так называемый "борщевый набор". Майский анализ цен на продукты питания показал резкое подорожание ключевых ингредиентов украинского рациона: индекс борща за месяц вырос на 19%, а в годовом исчислении — уже на 52%, достигнув рекордных 222 гривен.

Наибольший скачок цен зафиксирован среди овощей. В частности, репчатый лук подорожал на 82% всего за один месяц и теперь стоит почти 30 гривен за килограмм — вдвое больше, чем в мае прошлого года. Не менее впечатляет динамика цен на капусту — 72,5 гривны за килограмм, что означает рост на 42% в месяц и более 437% по сравнению с прошлым годом. Однако Эко-маркет предлагает купить ее по навыку — 54,90.

Специалисты Украинского клуба аграрного бизнеса объясняют ситуацию критическим истощением прошлогодних запасов и задержками с поступлением нового урожая на рынок. Эксперты ожидают, что подорожание продуктов в Виннице продлится, по меньшей мере, до середины лета.

Кроме того, эксперты говорят, что в результате длительной прохладной весны с неоднократным падением температур ниже нуля ранние овощи появятся на рынке с опозданием на месяц. Соответственно, тогда и ожидать снижения цен.

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