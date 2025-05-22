Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі часто стає справжнім рятівним колом для людей у складних життєвих обставинах.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стала однією з ініціатив, яка дає шанс полегшити життя тим, хто ледь зводить кінці з кінцями, повідомляє Politeka.

Ця грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається благодійною організаціює «Право на захист» у співпраці з УВКБ ООН.

Ініціатива передбачає виплати у розмірі три 3600 гривень протягом трьох місяців. Загалом виходить 10800 гривень на одну особу. Але отримати ці кошти можуть не всі. Найперше, грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається для ВПО, які нещодавно отримали відповідний статус або повернулися додому після евакуації, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Є ще кілька важливих нюансів. Сума доходу на одного члена родини не повинна перевищувати 5400. І навіть за такої умови треба належати до однієї з категорій вразливості. Йдеться про родини, де є лише один із батьків із дитиною або дітьми, сім’ї з літніми людьми, зокрема, тим, кому за 55 років.

Також шанс на гроші мають одинокі літні люди, а ще родини з людьми з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Звертатися за деталями можна за телефоном гарячої лінії ООН: 0 800 307 711. Там консультують з понеділка по п’ятницю з дев’ятої до вісімнадцятої години.

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