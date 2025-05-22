Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье часто становится настоящим спасительным кругом для людей в сложных жизненных обстоятельствах.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье стала одной из инициатив, которая дает шанс облегчить жизнь тем, кто едва сводит концы с концами, сообщает Politeka.

Эта денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется благотворительной организацией «Право на защиту» в сотрудничестве с УВКБ ООН.

Инициатива предусматривает выплаты в размере 3 3600 гривен в течение трех месяцев. В общей сложности выходит 10800 гривен на одного человека. Но получить эти средства могут не все. В первую очередь, денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется для ВПЛ, которые недавно получили соответствующий статус или вернулись домой после эвакуации, начиная с 24 февраля 2022 года.

Есть еще несколько важных нюансов. Сумма дохода на одного члена семьи не должна превышать 5400. И даже при таком условии нужно относиться к одной из категорий уязвимости. Речь идет о семьях, где есть только один из родителей с ребенком или детьми, семьи с пожилыми людьми, в частности тем, кому за 55 лет.

Также шанс на деньги имеют одинокие пожилые люди, а еще семьи с людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Обращаться за деталями можно по телефону горячей линии ООН: 0 800 307 711. Там консультируют с понедельника по пятницу с девяти до восемнадцати часов.

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