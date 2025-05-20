Подорожчання хліба в Одесі продовжує хвилювати споживачів — за останній місяць ціни на деякі сорти хлібо-булочних виробів суттєво змінилися, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу "Мінфін", найбільше зростання зафіксовано на пшеничний - нарізку (650 г), вартість якого станом на 19 травня сягнула 49,49 грн, тоді як у квітні середній цінник становив 41,53. Таким чином, за місяць хліб додав у ціні 7,85 гривень.

Натомість батон "Рум’янець" (450 г) навпаки подешевшав: із 29,89 грн у квітні до 26,70 у травні. Це зниження становить 3,19. Стабільним залишився й хліб житній "Riga Бородинівський" — середня вартість залишилась незмінною на рівні 45,83 гривень. Щодо продукту "Цар" (600 г), то тут відзначено незначне зниження — з 43,38 до 43,98.

У місцевих супермаркетах мережі "Сільпо" спостерігаються такі розцінки: подовий "Альзас солодовий" (100 г) коштує 8,28 грн, "Скандинавський" — 7,71. Гречаний коштує 12,90 гривень, а мультизерновий — 10,71. Таким чином, покупці можуть знайти вигідні варіанти попри загальну тенденцію до зростання.

Загалом, подорожчання хліба в Одесі торкнулося передусім класичних пшеничних виробів, тоді як батони та окремі спеціальні сорти демонструють відносну стабільність.