Подорожание хлеба в Одессе продолжает тревожить потребителей — за последний месяц цены на некоторые сорта хлебо-булочных изделий существенно изменились, сообщает Politeka.

Согласно данным портала "Минфин", наибольший рост зафиксирован на пшеничном - нарезке (650 г), стоимость которого по состоянию на 19 мая достигла 49,49 грн, тогда как в апреле средний ценник составил 41,53. Таким образом, за месяц хлеб прибавил в цене 7,85 гривен.

В то же время батон "Румянец" (450 г) наоборот подешевел: с 29,89 грн в апреле до 26,70 в мае. Это понижение составляет 3,19. Стабильным остался и ржаной хлеб "Riga Бородиновский" — средняя стоимость осталась неизменной на уровне 45,83 гривен. Относительно продукта "Царь" (600 г), то отмечено незначительное снижение - с 43,38 до 43,98.

В местных супермаркетах сети "Сільпо" наблюдаются следующие расценки: подовый "Альзас солодовый" (100 г) стоит 8,28 грн, "Скандинавский" - 7,71. Гречневый стоит 12,90 гривен, а мультизерновой – 10,71. Таким образом, покупатели могут найти выгодные варианты, несмотря на общую тенденцию к росту.

В целом, подорожание хлеба в Одессе коснулось прежде классических пшеничных изделий, тогда как батоны и отдельные специальные сорта демонстрируют относительную стабильность.