Відключення світла в Сумській області 20 травня є плановим та погодженим з відповідними службами.

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах відбудеться відключення світла в Сумській області 20 травня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає адміністрація Садівської територіальної громади Сумського району.

Так, у вівторок, 20 травня 2025 року, з 08:00 до 16:00 буде тимчасово припинене електропостачання в населеному пункті Сад. Вимкнення електроенергії стосуватиметься таких вулиць: Аграрна, Ворошина, Єгорова, Окружна, Патріотична, Абрикосова, Квітнева, Київська та Наукова.

Місцевих жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже роботи проводяться з метою підвищення надійності та безпеки електропостачання у майбутньому. Комунальні служби зазначають, що електроенергія буде відновлена одразу після завершення технічних заходів.

Нагадаємо, що відключення світла в Сумській області 20 травня є плановим та погодженим з відповідними службами. У разі змін у графіку робіт мешканців повідомлять додатково через офіційні канали громади.

Слідкуйте за оновленнями та бережіть побутові електроприлади – за можливості рекомендується вимкнути їх на час робіт.

У разі виникнення питань звертайтесь до контакт-центру вашого оператора електропостачання або адміністрації громади.

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