В связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях произойдет отключение света в Сумской области 20 мая, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет администрация Садовской территориальной громады Сумского района.
Так, во вторник, 20 мая 2025, с 08:00 до 16:00 будет временно прекращено электроснабжение в населенном пункте Сад. Выключение электроэнергии касается таких улиц: Аграрная, Ворошина, Егорова, Окружная, Патриотическая, Абрикосовая, Апрельская, Киевская и Научная.
Местных жителей просят отнестись с пониманием временных неудобств, ведь работы проводятся с целью повышения надежности и безопасности электроснабжения в будущем. Коммунальные службы отмечают, что электроэнергия будет восстановлена сразу после завершения технических мер.
Напомним, что отключение света в Сумской области 20 мая плановое и согласованное с соответствующими службами. В случае изменений в графике работ жителей сообщат дополнительно через официальные каналы.
Следите за обновлениями и храните бытовые электроприборы – по возможности рекомендуется отключить их на время работ.
В случае возникновения вопросов обращайтесь в контакт-центр вашего оператора электроснабжения или администрации общества.
Последние новости:
Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.
Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.