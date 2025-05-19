Отключение света в Сумской области 20 мая плановое и согласованное с соответствующими службами.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях произойдет отключение света в Сумской области 20 мая, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет администрация Садовской территориальной громады Сумского района.

Так, во вторник, 20 мая 2025, с 08:00 до 16:00 будет временно прекращено электроснабжение в населенном пункте Сад. Выключение электроэнергии касается таких улиц: Аграрная, Ворошина, Егорова, Окружная, Патриотическая, Абрикосовая, Апрельская, Киевская и Научная.

Местных жителей просят отнестись с пониманием временных неудобств, ведь работы проводятся с целью повышения надежности и безопасности электроснабжения в будущем. Коммунальные службы отмечают, что электроэнергия будет восстановлена ​​сразу после завершения технических мер.

Напомним, что отключение света в Сумской области 20 мая плановое и согласованное с соответствующими службами. В случае изменений в графике работ жителей сообщат дополнительно через официальные каналы.

Следите за обновлениями и храните бытовые электроприборы – по возможности рекомендуется отключить их на время работ.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в контакт-центр вашего оператора электроснабжения или администрации общества.

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