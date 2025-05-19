Відключення світла у Дніпрі 20 травня будуть здійснюватися через профілактичні роботи.

Відключення світла у Дніпрі 20 травня пов’язане з проведенням масштабних ремонтних робіт у місті, повідомляє Politeka.

Центральна енергетична компанія інформує, що 20 травня з 08:00 до 17:00 мешканці кількох вулиць залишаться без електропостачання через планові профілактичні роботи.

Без світла будуть такі адреси: вул. Енергетична (будинки 1, 1Б, 2-6, 15), Матроська (39, 41, 41П), Новокримська (43-53 непарні), пров. Архітектурний (1-8), пр-т Богдана Хмельницького (38А, 40, 40М, 42-48 парні, 146К), вул. Будівельників (1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 11), Ігоря Ветрогонова (3-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31), Квартальна (38А), Костянтинівська (1-12, 12А, 13-16, 18).

Також ситуація з відсутністю електрики торкнеться вул. Олександри Риндовської (67, 67А, 69, 71, 73, 88, 88А, 90-100 парні), Павла Тичини (1, 1В, 3, 5, 7), Патріотична (1-13 непарні, 15А, 15Б, 17, 19, 21), Петра Розумного (1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 парні), Печерська (1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 непарні), Солідарна (1, 1А, 3, 4А, 5-15 непарні).

Ці відключення світла у Дніпрі 20 травня необхідні для проведення якісних ремонтних робіт, що дозволить підвищити надійність електропостачання у місті. Енергетики просять мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і завчасно подбати про альтернативні джерела освітлення та прилади.

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