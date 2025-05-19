Отключение света в Днепре 20 мая будут производиться из-за профилактических работ.

Отключение света в Днепре 20 мая связано с проведением масштабных ремонтных работ в городе, сообщает Politeka.

Центральная энергетическая компания информирует, что 20 мая с 08:00 до 17:00 жители нескольких улиц останутся без электроснабжения из-за плановых профилактических работ.

Без света будут следующие адреса: ул. Энергетическая (дома 1, 1Б, 2-6, 15), Матросская (39, 41, 41П), Новокрымская (43-53 нечетные), пер. Архитектурный (1-8), пр-т Богдана Хмельницкого (38А, 40, 40М, 42-48 парные, 146К), ул. Строителей (1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 11), Игоря Ветрогонова (3-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31), Кварт 12А, 13-16, 18).

Также ситуация с отсутствием электричества коснется ул. Александры Рындовской (67, 67А, 69, 71, 73, 88, 88А, 90-100 парные), Павла Тычины (1, 1В, 3, 5, 7), Патриотическая (1-13 нечетные, 15А, 15Б, 12, 17 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 парные), Печерская (1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 нечетные), Солидарная (1, 1А, 3, 4А, 5-15 нечетные).

Эти отключения света в Днепре 20 мая необходимы для проведения качественных ремонтных работ, что позволит повысить надежность электроснабжения в городе. Энергетики просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заблаговременно позаботиться об альтернативных источниках освещения и приборах.

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