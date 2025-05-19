Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Дніпрі на 20 травня та розповіли все про цей день.

Прогноз погоди в Дніпрі на 20 травня показує, що у вівторок місто опиниться під щільною хмарністю – небо буде затягнуте протягом усього дня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають синоптики на сайті sinoptik.ua.

Від самого ранку й до пізнього вечора очікується дощова погода, місцями – зливи.

Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11…+14°C, але висока вологість, яка сягатиме до 94% вранці та збережеться на рівні понад 60% протягом дня, створюватиме відчуття прохолоди. Атмосферний тиск залишатиметься зниженим – 741–743 мм рт. ст., що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Вітер буде помірний, зі швидкістю 1,6–4,1 м/с.

Найбільша ймовірність опадів прогнозується у другій половині дня – понад 80%. У такі дні висока вологість у поєднанні з дощем може спричинити дискомфорт: організм гірше регулює теплообмін, зростає ризик переохолодження.

Згідно з народним прогнозом, червоний місяць або червонуватий захід сонця обіцяють дощі або сильний вітер наступного дня – що підтверджується й цьогорічними погодними умовами.

Прогноз погоди в Дніпрі на 20 травня вказує на дощовий і прохолодний день, тому варто захопити з собою парасольку й одягнутися тепліше.