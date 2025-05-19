Синоптики уже опубликовали прогноз погоды в Киеве на 20 мая и рассказали все об этом дне.

Прогноз погоды в Днепре на 20 мая показывает, что во вторник город окажется под плотной облачностью – небо будет затянуто весь день, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют синоптики на сайте sinoptik.ua.

С самого утра до позднего вечера ожидается дождливая погода, местами - ливни.

Столбики термометров будут колебаться в пределах +11…+14°C, но высокая влажность, которая будет достигать 94% утром и сохранится на уровне более 60% в течение дня, будет создавать ощущение прохлады. Атмосферное давление будет оставаться пониженным – 741–743 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Ветер будет умеренный, со скоростью 1,6–4,1 м/с.

Наибольшая вероятность осадков прогнозируется во второй половине дня – более 80%. В такие дни высокая влажность в сочетании с дождем может привести к дискомфорту: организм хуже регулирует теплообмен, возрастает риск переохлаждения.

Согласно народному прогнозу, красный месяц или красноватый закат обещают дожди или сильный ветер на следующий день – что подтверждается и погодными условиями в этом году.

Прогноз погоды в Днепре на 20 мая указывает на дождливый и прохладный день, поэтому стоит увлечь с собой зонт и одеться потеплее.