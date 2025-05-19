Відключення світла в Одеській області 20 травня будуть здійснюватися через профілактичні роботи.

Відключення світла в Одеській області 20 травня торкнеться мешканців Чорноморської міської територіальної громади, повідомляє Politeka.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електричних мережах, AT "ДТЕК Одеські Електромережі" планує провести профілактичні роботи. Через це на території громади буде тимчасово припинено подачу електроенергії.

Зокрема, 20 травня з 08:00 до 20:00 без світла залишаться мешканці села Малодолинське, а саме по вулицях Курортній та Шмідта. Відключення планові і необхідні для проведення технічного обслуговування та оновлення електрообладнання.

У разі виникнення запитань або необхідності отримати додаткову інформацію, жителі можуть звертатися до кол-центру за номерами телефонів: +38 (048) 705 90 90 для стаціонарних телефонів, а також +38 (068), +38 (095) і +38 (073) 705 90 90 для мобільних. Також доступний електронний контакт: center@oblenergo.odessa.ua.

Планове відключення світла в Одеській області 20 травня є частиною системної роботи компанії для забезпечення стабільного та безпечного електропостачання в регіоні. Влада та енергетики просять мешканців поставитися з розумінням і заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

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