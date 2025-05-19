Отключение света в Одесской области 20 мая коснется жителей Черноморской городской территориальной громады, сообщает Politeka.

В целях повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электрических сетях, AT "ДТЭК Одесские Электросети" планирует провести профилактические работы. Поэтому на территории общины будет временно прекращена подача электроэнергии.

В частности, 20 мая с 08:00 до 20:00 без света останутся жители села Малодолинское, а именно по улицам Курортной и Шмидта. Отключения плановые и необходимые для проведения технического обслуживания и обновления электрооборудования.

В случае возникновения вопросов или необходимости получения дополнительной информации, местные жители могут обращаться в колл-центр по телефонам: +38 (048) 705 90 90 для стационарных телефонов, а также +38 (068), +38 (095) и +38 (073) 705 90 90 для мобильных. Также доступен электронный контакт: center@oblenergo.odessa.ua.

Плановое отключение света в Одесской области 20 мая является частью системной работы компании по обеспечению стабильного и безопасного электроснабжения в регионе. Власти и энергетики просят местных жителей отнестись с пониманием и заранее подготовиться к временным неудобствам.

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