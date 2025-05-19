Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Одесі на 20 травня та розповіли все про цей день.

Прогноз погоди в Одесі на 20 травня обіцяє хмарний, проте сухий день, повідомляє Politeka.

Від самого ранку й до пізнього вечора небо буде затягнуте щільною хмарністю, однак опадів не передбачається. Така стабільна, хоч і похмура, погода дозволить планувати справи на відкритому повітрі, хоч і з певною обережністю через поривчастий вітер.

Температура повітря коливатиметься від +9°C уранці до +17°C у денні години. Найнижча температура очікується близько 6:00, а найтепліше буде о 15:00–18:00. Вітер протягом дня посилюватиметься: його пориви сягатимуть 7 м/с, що створюватиме відчуття прохолоди, особливо в ранкові години.

Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — на рівні 753–755 мм рт. ст., а вологість знижуватиметься протягом дня — від 87% вночі до 47% після обіду. Ймовірність опадів майже нульова — максимум 43% у середині дня, та й то без фактичного дощу.

Варто зауважити, що висока вологість небезпечна тим, що ускладнює терморегуляцію організму, сприяючи перегріванню та підвищенню ризику теплового удару.

Згідно з метеорологічними спостереженнями за останні 130 років, найтепліше 20 травня в Одесі було у 1946 році, коли температура сягнула +31°C, а найпрохолодніше — у 1964-му, з позначкою +2°C.

Згідно з народними прикметами, якщо під час заходу сонце червоне та велике — наступного дня буде вітряно, але без опадів. І справді, прогноз погоди в Одесі на 20 травня повністю підтверджує цей знак — очікується вітряний, але сухий день.

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