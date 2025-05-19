Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Одессе на 20 мая и рассказали все об этом дне.

Прогноз погоды в Одессе на 20 мая обещает облачный, но сухой день, сообщает Politeka.

С самого утра до позднего вечера небо будет затянуто плотной облачностью, однако осадков не предполагается. Такая стабильная, хоть и пасмурная погода позволит планировать дела на открытом воздухе, хоть и с определенной осторожностью из-за порывистого ветра.

Температура воздуха будет колебаться от +9°C утром до +17°C в дневные часы. Самая низкая температура ожидается около 6:00, а теплее всего будет в 15:00–18:00. Ветер в течение дня будет усиливаться: его порывы будут достигать 7 м/с, что создает ощущение прохлады, особенно в утренние часы.

Атмосферное давление будет оставаться стабильным - на уровне 753-755 мм рт. ст., а влажность будет снижаться в течение дня – от 87% ночью до 47% после обеда. Вероятность осадков почти нулевая — максимум 43% в середине дня, и то без фактического дождя.

Следует заметить, что высокая влажность чревата терморегуляцией организма, способствуя перегреванию и повышению риска теплового удара.

Согласно метеорологическим наблюдениям за последние 130 лет, теплее всего 20 мая в Одессе было в 1946 году, когда температура достигла +31°C, а самое прохладное — в 1964-м, с отметкой +2°C.

Согласно народным приметам, если во время заката солнце красное и большое — на следующий день будет ветрено, но без осадков. Действительно, прогноз погоды в Одессе на 20 мая полностью подтверждает этот знак — ожидается ветреный, но сухой день.

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