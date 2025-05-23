Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі передбачає, що у травні місцеві побачать додаткові платіжки, повідомляє Politeka.

Мова йде про так звану третю платіжку. Компанія Газмережі повідомила, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі передбачає введення окремої оплати за технічне обслуговування газових мереж і обладнання.

Ця опція має забезпечити безпеку у багатоквартирних будинках. Частота перевірок залежатиме від віку будівлі. Якщо дім новіший і йому менше ніж 25 років, техогляд проводитимуть раз на п’ять років. Якщо ж старіший, тоді раз на три. У будь-якому випадку це ще одна стаття витрат.

Наперед неможливо сказати, яка сума буде виставлена. Але якщо подивитися на Методику розрахунку вартості таких робіт, то найменшим платежем є сума на 8 грн на 1 одиницю. Проте розслаблятися не варто, бо є і показник 815,02 грн за роботу з 1 одиницею.

Окрім газу, підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі торкнеться й електроенергії. Особливо це відчують власники будинків з електроопаленням. Раніше держава надавала пільгу на перші дві тисячі кіловат. Люди платили 2 гривні 64 копійки за кіловат. Тепер пільгу скасували. Нова ціна складе 4.32 за кожен кіловат.

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