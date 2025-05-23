Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье в этом месяце сильно коснется бюджетов горожан, поэтому рассказываем подробнее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье предполагает, что в мае увидят дополнительные платежки, сообщает Politeka.

Речь идет о так называемой третьей платежке. Компания Газсети сообщила, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье предполагает введение отдельной оплаты за техническое обслуживание газовых сетей и оборудования.

Эта опция должна обеспечить безопасность в многоквартирных домах. Частота проверок зависит от возраста здания. Если дом новее и ему меньше 25 лет, техосмотр будут проводить раз в пять лет. Если же постарше, тогда раз в три. В любом случае это еще одна статья расходов.

Заранее невозможно сказать, какая сумма будет выставлена. Но если посмотреть на методику расчета стоимости таких работ, то наименьшим платежом является сумма на 8 грн на 1 единицу. Однако расслабляться не стоит, потому что есть и показатель 815,02 грн за работу с одной единицей.

Кроме газа, повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье коснется и электроэнергии. Особенно это ощутят владельцы домов с электроотоплением. Ранее государство предоставляло льготу на первые две тысячи киловатт. Люди платили 2 гривны 64 копейки за киловатт. Теперь льготу отменили. Новая цена составит 4.32 за каждый киловатт.

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